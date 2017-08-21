Москвич сдал в ломбард чужую яхту за 15 млн рублей

В столице мужчина сдал в ломбард не принадлежащую ему яхту. За чужое судно мошенник получил 15 миллионов рублей, передает агентство "Москва".

По данным полиции, в декабре 2016 года неизвестный мужчина заключил с ломбардом договор займа сроком на 31 день под залог моторной яхты Fairline Targa 62. Вскоре он перестал выходить на связь. Выяснилось, что заложенная в ломбард яхта за день до заключения сделки была продана и зарегистрирована на другое лицо.