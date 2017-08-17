Очевидцы рассказали о мощных взрывах на северо-востоке Москвы

Крупный пожар в Северном Медведково, который произошел в ночь на 17 августа, полностью ликвидирован. Очевидцы слышали взрывы, доносившиеся из горящего здания.

Огонь вспыхнул в складском помещении на Полярной улице примерно в 23:30 мск, передает Lenta.ru. На территории хранилась лакокрасочная продукция, а также взрывоопасные вещества – аэрозоли и автомобильные масла.

По соседним улицам распространился едкий дым (уровень вредных веществ превышен не был), из здания доносились оглушительные взрывы. "Там куча всего воспламеняющегося. Как главный инженер сказал, куча всего может взорваться. Если до этого дойдет, будет полный…" – заявил очевидец Евгений Качков.

Пожару присвоили третий уровень опасности, передает РЕН ТВ. К тушению были привлечены около 200 спасателей и два вертолета. По данным МЧС, площадь пожара составила 15 тысяч квадратных метров. Здание деформировалось и могло обрушиться.

"Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений в 02:45 пожар был локализован, в 03:05 ранг пожара был снижен до "1-Бис", а в 04:16 огонь был полностью потушен", – рассказали НТВ в Главном управлении МЧС. Информации о пострадавших не поступило.

В ведомстве добавили, что проливка и разбор завалов займут не меньше недели. "Горели резина, пластики и товары народного потребления. Может тлеть очень долго и в любой момент загореться вновь", – пояснил собеседник издания.

Причины ЧП пока не известны. Следственные мероприятия начнутся после полной ликвидации пожароопасной ситуации.

Здание не подлежит восстановлению – предел огнестойкости бетона был превышен в несколько раз, а вертолеты при сбросе воды повредили конструкцию. Ущерб оценивается по меньшей мере в 200 миллионов рублей.

Публикация от МЧС Москвы по СВАО (@mosmchssvao) Авг 16 2017 в 8:41 PDT

Напомним, что 9 августа в торговом центре "Атом" на Таганской площади также случился крупный пожар. Огонь возник примерно в 13:05 мск и был потушен лишь через несколько часов. По данным МЧС, никто не пострадал.