Принца бросили за решетку за драку

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд приказал арестовать и заключить под стражу принца Сауда бен Абдул-Азиза бен Мусаида, передает "Газета.ru". Монарх принял это решение после публикации видео, на котором принц избивает людей. Король пообещал, что будут приняты все меры по противодействию насилию и неподобающему поведению. Власти Саудовской Аравии также пообещали, что ни одного задержанного по этому делу не отпустят на свободу до тех пор, пока не будет вынесено справедливое решение.