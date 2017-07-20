Россиянина расстреляли из Калашникова в Киеве

Расстрелянный вечером 19 июля на парковке в Киеве 53-летний мужчина оказался россиянином. Преступники оставили оружие рядом с убитым и скрылись.

Убийство произошло у метро "Черниговская" в Киеве примерно в 23:20 вечера 19 июля. Уроженца России 1964 года рождения неизвестные в упор расстреляли из огнестрельного оружия прямо на парковке, после чего скрылись. Предположительно, убийц было двое, сообщает украинский телеканал 112.

Вскоре после сообщения о совершении преступления на место происшествия прибыли правоохранители. В том числе высокие полицейские чины. Подъехала и скорая помощь, но пострадавшему уже ничем нельзя было помочь, сообщил "Киев Оперативный".

"Осмотрев место происшествия, правоохранители изъяли гильзы калибра 5,45 миллиметра, автоматическое оружие системы Калашникова, а также устройство неустановленной марки для отстрела резиновых пуль. Полиция на месте опрашивала свидетелей, общалась с очевидцами, собирала у них объяснения и показания", – по горячим следам в эфире телеканала 112 заявила заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве Яна Неруш.

По словам пресс-офицера, уже известно, что убит мужчина 1964 года рождения, уроженец России. По оперативной информации, киллеров было двое. С места преступления они скрылись на стоявшем наготове у обочины автомобиле.