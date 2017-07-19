В Москве пьяный подросток устроил погоню со стрельбой
На улице Каховка во время патрулирования территории сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, который двигался хаотично, с сильным превышением скоростного режима. Полицейские начали преследовать нарушителя, но тот проигнорировал их требования, пишет "Газета.ru".
"Поскольку водитель подвергал опасности жизни остальных участников дорожного движения, было принято решение применить табельное оружие", – пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Однако водитель не отреагировал и на предупредительный выстрел в воздух. Когда правоохранители открыли огонь по транспортному средству, он остановился и попытался скрыться в лесопарковой зоне, но был задержан.
Выяснилось, что подросток был пьян и катался на машине друга. В отношении юноши составлено семь административных протоколов, в частности за управление автомобилем без прав и в нетрезвом состоянии, за езду по встречной полосе и неоднократный проезд на запрещающий сигнал светофора.
Материалы дела направлены в суд. В результате инцидента никто не пострадал, у автомобиля повреждены задний бампер и задняя панель.
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