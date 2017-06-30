Полицейские убили водителя выстрелом в голову во время погони

Сотрудники Балахнинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета по Нижегородской области начали проверку по факту смерти 30-летнего мужчины от огнестрельного ранения в голову, пишет "Газета.ru". Мужчина погиб во время полицейской погони.

Правоохранители преследовали ВАЗ-21099, который неоднократно нарушал правила дорожного движения. Один из стражей порядка применил табельное оружие и попал водителю в голову. Машина врезалась в опору ЛЭП, в результате чего пассажир получил переломы конечностей. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

