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Происшествия

Дерзкий налет со стрельбой на ювелирный магазин попал на видео

Фото: Noam Galai/Getty Images for Pandora
Камеры наружного наблюдения, установленные поблизости от ювелирного магазина в муниципалитете Сан-Жозе-ду-Риу-Прету на юго-востоке Бразилии, сняли дерзкий налет со стрельбой на торговую точку. В ограблении приняли участие четыре человека.
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Как показала запись, злоумышленники подъехали к магазину на легковом автомобиле. Двое отправились грабить, еще двое страховали своих коллег. Когда на место прибыли сотрудники муниципальной службы охраны, которых вызвали наблюдательные свидетели, их расстреляли в упор. В результате двое человек было ранено, еще один убит, передает телеканал "360". Погибшим оказался 17-летний студент, которого задело шальной пулей в нескольких кварталах от происходящего.Ведется поиск налетчиков.

Автор: Геннадий Куприянов16 июля 2017, 16:57

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