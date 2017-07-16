Дерзкий налет со стрельбой на ювелирный магазин попал на видео
Как показала запись, злоумышленники подъехали к магазину на легковом автомобиле. Двое отправились грабить, еще двое страховали своих коллег. Когда на место прибыли сотрудники муниципальной службы охраны, которых вызвали наблюдательные свидетели, их расстреляли в упор. В результате двое человек было ранено, еще один убит, передает телеканал "360". Погибшим оказался 17-летний студент, которого задело шальной пулей в нескольких кварталах от происходящего.Ведется поиск налетчиков.
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