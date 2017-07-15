Умерла единственная в мире женщина-лауреат Филдсовской премии

В США скончалась гениальный иранский математик Мариам Мирзахани. Единственная в мире женщина-лауреат Филдсовской премии долгие годы боролась с раком груди, передает Eg.Ru.



Премии имени знаменитого канадского математика Джона Филдса Мирзахани удостоилась "за крупный вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и в теорию пространств их модулей". Награждение прошло в 2014 году.



