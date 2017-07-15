На стройке под Москвой мужчину убило молнией

В Домодедовском районе Подмосковья 38-летний мужчина погиб во время грозы. Трагедия произошла на стройплощадке. В работника ударила молния, передает Life.
Мужчина сразу после удара потерял сознание, а прибывшие врачи скоро констатировали смерть. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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