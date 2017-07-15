На стройке под Москвой мужчину убило молнией

Погода в столице Приговор убийцам Немцова Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Суббота 15 июля
Лента новостей
18:41
Севастополь впервые проводит фестиваль экстремальных видов спорта
18:08
В ДТП на юге Москвы погиб человек
17:43
День со звездой: Варвара
17:18
Мать Шурыгиной набросилась с оскорблениями на Малахова
16:46
Ваенга поиздевалась над расплакавшейся Славой
16:00
Наталья Варвина скрывает возлюбленного
15:47
Ученые рассказали об опасности секса во время беременности
15:15
Самые сексуальные женщины-политики
15:07
Пелагея станет мамой во второй раз
14:48
Возбужденный мужчина напал на Азизу в центре города
14:44
Ярмольник ждет прибавления в семье
14:26
На Москву надвигается страшная гроза
14:12
Боню в бикини сравнили с Водонаевой
14:07
В Москве банда угонщиков за ночь украла 13 машин
13:53
США боятся проиграть войну России
13:01
Пьяная пациентка разбила лицо врачу скорой помощи
12:45
Ольгу Бузову в халате спутали с Кончитой Вурст
12:35
Известные музыкальные проекты Юрия Айзеншписа
12:15
Максакова появилась на красной дорожке в странном наряде
11:57
Когда в Москве прекратятся дожди
11:44
Как привлечь деньги
11:38
30-летняя звезда "Дома-2" соблазняет 18-летнего мачо
11:09
Ожившие мертвецы "Игры престолов"
10:52
В Москве автоледи врезалась в здание банка (видео)
10:47
Дана Борисова записала трогательное обращение к дочери
10:23
Жена исполнила предсмертное желание Олега Яковлева
09:53
В Подмосковье КамАЗ протаранил маршрутку с людьми
22:53
Брежнева наказала Водонаеву за оскорбительные слова
22:07
Пуговка из "Папиных дочек" восхитила женственной фигурой
22:03
У Юлии Барановской будет четвертый ребенок
21:50
В Китае появились камеры для хранения мужей
21:36
Бузову и Бородину обругали за издевки над беременной
21:12
Порошенко вспомнил о походах в баню
20:50
Путин раскрыл интимную тайну
20:34
Шаляпин точит ножик на Калашникову
20:16
В Подмосковье в массовом ДТП погиб человек
20:05
Путин: Трамп не лепит горбатого
19:48
Обрушившаяся на Москву гроза парализовала город
19:34
Самые стильные звездные семьи
19:10
Глаголева оценила свадебный подарок Путина
19:01
Черное мороженое грозит беременностью
18:58
Романец вышла в свет в свадебном наряде
18:48
Ливень в центре Москвы помешал работе Госдумы
18:37
В Москве из-за сильного дождя затопило тоннели
18:29
Гидрометцентр объявил о начале лета в Москве
18:24
Путина попросили больше отдыхать
18:15
Дочь Сафонова переплюнула красотой Савельеву
18:05
Известный адвокат высказался об измене Малахова Шурыгиной
17:35
Володин: курортный сбор можно расширить только по завершении эксперимента
17:23
Раскрыта тайна важнейшей христианской реликвии
17:20
Названо имя продюсера новой "Фабрики звезд"
17:03
Избивший покупателя охранник пойдет под суд
16:56
Рак простаты грозит высоким и тучным
16:46
Порошенко трусливо затыкает рты критикам
16:38
Поставки iPhone 8 могут заморозить из-за технических проблем
16:14
Насильник Шурыгиной сделал неожиданное признание
16:08
Институт телевидения и радиовещания "Останкино" лишен аккредитации
16:03
Мать Собчак продала квартиру за 29 миллионов
15:45
Жена Меладзе об отъезде из России
15:35
Вдова Тихановича пустилась в пляс с юными красавцами
15:33
Гусева в бикини похвасталась животиком
15:32
В Москве играют сильнейшие пляжники планеты
15:32
Сенатор оправдал высокие зарплаты депутатов
15:30
Депутатов заставят ежедневно молиться хором
15:21
Кабмин проигнорировал поручение Путина о спортплощадках для Крыма
15:09
Борис Смолкин о задержании сына
14:57
Пассажиров метро Лондона перестанут называть леди и джентльмены из-за геев
14:53
Новую серию "Маши и Медведя" показали на орбите (видео)
14:35
Трампа распекли за неуместный комплимент жене Макрона
14:25
Полицейского похитили у здания МВД в Екатеринбурге
14:24
Сенчукова рассказала о свадьбе Осина
14:21
Назван лучший для путешествий город на планете
14:19
Пластика изуродовала лицо звезды "Дома-2"
14:11
В Норвежском море погибли четверо российских моряков
14:07
Названо самое живучее существо на Земле
13:52
На Ямале реку затопило нечистотами
13:44
УАЗ рассекретил убийцу "Газели"
13:39
Определен соперник для ЦСКА на третий раунд квалификации Лиги чемпионов
13:22
В деле "пьяного" мальчика разберется комплексная экспертиза
13:21
Анна Калашникова рассказала о серьезной болезни сына
13:21
Банк "Открытие" переходит на цифру
13:13
Пенсионерка на Matiz устроила смертельное ДТП с Infiniti
13:12
В Сколково пройдет фестиваль науки и музыки
13:11
Куркуму признали чудодейственной для здоровья
13:07
Меланья Трамп утерла нос Брижит Макрон
12:57
Полина Максимова готова родить от дворника
12:56
Совет на выходные
12:30
Шокирующие подробности ЧП с пятью самолетами в США
12:22
Бывшая участница "Дома-2" пострадала из-за кризиса
12:16
Расплывшаяся Собчак показала трогательное фото с ребенком
12:14
В здании Института физхимии в Москве произошел пожар (фото)
11:58
Мигрантка обворовала школьницу в очереди в храм
11:57
Евросоюз надругался над мечтами Порошенко
11:55
Белый дом решил не испытывать терпение Кремля
11:42
Легендарный певец обрюзг и стал неузнаваем
11:42
Пилот нашел "лекарство" от страха полетов
11:36
Известная актриса о Егоре Бероеве: Его слова звучали унизительно
11:36
Россия запустила в космос ракету с рекордным числом спутников
11:29
В Москве изнасиловали бомжа-украинца
11:19
Главные события Москвы с 14 по 20 июля
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Расплывшаяся Собчак показала трогательное фото с ребенком
Насильник Шурыгиной сделал неожиданное признание
Меланья Трамп утерла нос Брижит Макрон
Продюсер врезал бездарной Бузовой
Состояние Натальи Водяновой поддерживают спецпрепараты
Эрнста наказали за выходки Шурыгиной
Происшествия

На стройке под Москвой мужчину убило молнией

прочитано 249 раз

В Домодедовском районе Подмосковья 38-летний мужчина погиб во время грозы. Трагедия произошла на стройплощадке. В работника ударила молния, передает Life.

Мужчина сразу после удара потерял сознание, а прибывшие врачи скоро констатировали смерть. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

15 июля 2017, 17:27

комментарии

Политика

Путин: Трамп не лепит горбатого
Евросоюз надругался над мечтами Порошенко
Трамп публично унизил Макрона
Депутатов заставят ежедневно молиться хором

Шоу-бизнес

День со звездой: Варвара
Мать Шурыгиной набросилась с оскорблениями на Малахова
Ваенга поиздевалась над расплакавшейся Славой
Наталья Варвина скрывает возлюбленного

Проишествия

Подробности страшной расправы над туристами в Хургаде
В Москве объявился "гей-патруль"
Самолет насмерть сдул туристку на Карибах
Школьница жестоко убила мать из-за своей "неидеальности"

Lifestyle

Названо имя продюсера новой "Фабрики звезд"
Новую серию "Маши и Медведя" показали на орбите (видео)
Почему единственный сын Гвердцители уехал из России
Миансарову похоронят на деньги Крутого
Шоу-бизнес

Дочь Сафонова переплюнула красотой Савельеву

Наталья Рудова назвала наследницу актера богиней
Шоу-бизнес

Жена исполнила предсмертное желание Олега Яковлева

Супруги даже заключили письменное соглашение
Шоу-бизнес

Мать Шурыгиной набросилась с оскорблениями на Малахова

Наталью Шурыгину возмутил поступок телеведущего

Шоу-бизнес

День со звездой: Варвара

Корреспондент Dni.Ru был за ручку с главной фолк-певицей страны от рассвета до заката

Гороскоп

Как привлечь деньги
У Юлии Барановской будет четвертый ребенок
Совет на выходные
В семье Преснякова и Подольской ожидается пополнение

Фоторепортажи

Самые сексуальные женщины-политики
Известные музыкальные проекты Юрия Айзеншписа
Ожившие мертвецы "Игры престолов"
Романец вышла в свет в свадебном наряде

Спорт

Шарапова показала роскошную фигуру в купальнике
Получивший серьезную травму Мирзаев прооперирован
Знаменитая фигуристка снялась обнаженной
Кержаков угодил в браконьерский скандал

Регионы

Путина попросили больше отдыхать
Растерзавшего школьника педофила нашли мертвым в СИЗО
В центре Калининграда произошла странная массовая драка (видео)
Путешественник из Саратова плыл в Крым на бутылках
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru