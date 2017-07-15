Сбитого во дворе дома в Москве ребенка эвакуировал вертолет

В Москве автомобиль сбил ребенка. Инцидент произошел во дворе дома в 17-м проезде Марьиной Рощи. Пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь, передает ТАСС.
Для госпитализации ребенка был вызван медицинский вертолет. Малыша доставили в НИИ детской хирургии и травматологии. Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
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