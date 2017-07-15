Самолет Москва-Караганда экстренно приземлился из-за задымления

Самолет Airbus А320, следовавший из Москвы в Караганду, был вынужден приземлиться в аэропорту Казани. Решение об экстренной посадке было принято из-за сообщения о задымлении в багажном отсеке, передает РИА Новости.

На борту лайнера находилось 117 человек. В результате инцидента никто не пострадал. При осмотре самолета задымления не удалось обнаружить. Пассажиров отправили далее по маршруту на резервном лайнере.