Известного адвоката избили в Москве

В ресторане Erwin на Кутузовском проспекте на западе Москвы на известного адвоката Руслана Подгорного набросился мужчина и несколько раз его ударил, передает Life.ru. Юрист позвал на помощь сотрудников заведения и те вызвали на место наряд полиции и скорую помощь. Правоохранители устанавливают личность нападавшего.