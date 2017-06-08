В Москве на крыше электрички нашли тело кубинца

На станции Моссельмаш Октябрьской железной дороги на крыше электрички нашли тело 29-летнего мужчины. На трупе имеются следы электротравмы. По предварительной версии, погибший был зацепером и погиб от удара тока, передает Life.ru.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии. Известно, что погибший является гражданином Кубы.







