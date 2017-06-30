В Москве жестоко избили известную фигуристку

Многократная призерка чемпионатов и кубков России по фигурному катанию Татьяна Есич подверглась нападению. Ее избил житель Москвы, заподозрив в воровстве.

Началось с того, что 42-летний Аркадий пригласил 27-летнюю Татьяну в гости. Когда фигуристка зашла в комнату, мужчина схватил ее за шею и бросил в угол, а затем жестоко избил. В результате с переломом ребра, ушибами головы и грудной клетки несчастную доставили в больницу, передает Life.ru.

Выяснилось, что мужчина набросился на девушку, поскольку подумал, будто она украла у него деньги. Примечательно, что Аркадий и Татьяна были давними друзьями. А в последнее время он ухаживал за спортсменкой. Отметим, Татьяна Есич является призером чемпионатов России по фигурному катанию 2005-2007 годов.

Напомним, в июне в ресторане Erwin на Кутузовском проспекте на западе Москвы на известного адвоката Руслана Подгорного набросился мужчина и несколько раз ударил его. Юрист позвал на помощь сотрудников заведения, и те вызвали наряд полиции и скорую помощь.

Как писали Dni.Ru, ранее преступление из-за денег совершил 52-летний житель одной из деревень Никольского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел к соседке, чтобы занять на новую порцию водки. Она отказала, и между ними завязалась ссора. Мужчина избил женщину палкой, от полученных повреждений она скончалась на месте.