Раскрыта загадка гибели рабочих в Москве

О причинах гибели дорожных рабочих при откачке воды из канализации на западе Москвы поступали противоречивые сведения. Изначально сообщалось о возможном взрыве, затем – об отравлении. Окончательно раскрыли загадку трагического происшествия в столичном управлении МВД. "В результате пренебрежения мерами технической безопасности при строительстве подземных коммуникаций шесть строителей "Мосэкострой" отравились, предположительно, парами метана", – цитирует "Газета.ru" представителя ведомства. Точные причины гибели людей будут установлены позже.