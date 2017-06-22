Раскрыта загадка гибели рабочих в Москве

О причинах гибели дорожных рабочих при откачке воды из канализации на западе Москвы поступали противоречивые сведения. Изначально сообщалось о возможном взрыве, затем – об отравлении. Окончательно раскрыли загадку трагического происшествия в столичном управлении МВД. "В результате пренебрежения мерами технической безопасности при строительстве подземных коммуникаций шесть строителей "Мосэкострой" отравились, предположительно, парами метана", – цитирует "Газета.ru" представителя ведомства. Точные причины гибели людей будут установлены позже.
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