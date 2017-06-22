В Москве при дорожных работах погибли четыре человека

На западе Москвы при проведении дорожных работ погибли четыре человека, еще один пострадал, передает "Газета.ru". Сообщается, что рабочие занимались откачкой воды из канализационного колодца вблизи дома №5, корпус 1 по улице Боженко. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Небесное тело сближается с нашей планетой с ужасающей скоростью
Разведенная актриса решила, что свадьба будет красивой
Об этом сообщил внук королевы принц Гарри
В плотном потоке машин молодой человек разогнал свой BMW до 180 километров в час