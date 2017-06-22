В Москве при дорожных работах погибли четыре человека

На западе Москвы при проведении дорожных работ погибли четыре человека, еще один пострадал, передает "Газета.ru". Сообщается, что рабочие занимались откачкой воды из канализационного колодца вблизи дома №5, корпус 1 по улице Боженко. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.