Дроздов умер на 92-м году жизни

На 92-м году жизни умер знаменитый советский разведчик Юрий Дроздов. Обстоятельства смерти бывшего сотрудника КГБ неизвестны.

Дроздов был участником штурма Берлина и встретил окончание Великой Отечественной войны в звании лейтенанта. В 1956 году поступил на службу в КГБ. В 1979-м был назначен начальником нелегальной разведки, пишет газета "Известия". Дроздов занимал этот пост вплоть до ухода в отставку в 1991 году.