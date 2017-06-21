В Москве умер пострадавший во время майского урагана мужчина

В столичной больнице скончался мужчина, который получил серьезные травмы во время урагана. Врачи боролись за жизнь пациента несколько недель, но спасти его не удалось. Таким образом, число погибших в результате происшествия достигло 13.

Напомним, ураган обрушился на Москву в конце мая 2017 года. В больницах остаются пятеро пострадавших – их состояние оценивается как удовлетворительное, передает "Интерфакс".