На юге Москвы нашли контейнер с радиоактивными отходами

Жители района Москворечье-Сабурово на юге Москвы обнаружили на берегу Москва-реки синий контейнер, подписанный как "Пункт временного хранения РАО (радиоактивных отходов. – Прим. ред.)", передает Eg.Ru. Прибывшие на место экологи зафиксировали превышение допустимого уровня радиационного фона в несколько раз. Оказалось, что контейнер принадлежит компании "Радон". В ее пресс-службе пояснили, что на месте обнаружения контейнера проводятся специальные работы по сбору радиационного грунта. Его на протяжении какого-то времени складируют, после чего вывозят в Сергиев Посад. Контейнер должен был охранять сотрудник предприятия. Где он был в момент обнаружения объекта обеспокоенными местными жителями не сообщается.

