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Происшествия

В Швеции произошла стрельба

прочитано 361 раз

В городе Энскеде к юго от Стокгольма произошла стрельба, сообщило местное издание Aftonbladet. Сообщается об одном пострадавшем, он был доставлен в больницу. Свидетели сообщили полиции о нескольких выстрелах. Другой очевидец рассказал, что видел множество убегающих людей после того, как стрельба началась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

19 июня 2017, 21:13

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