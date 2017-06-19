В Швеции произошла стрельба

В городе Энскеде к юго от Стокгольма произошла стрельба, сообщило местное издание Aftonbladet. Сообщается об одном пострадавшем, он был доставлен в больницу. Свидетели сообщили полиции о нескольких выстрелах. Другой очевидец рассказал, что видел множество убегающих людей после того, как стрельба началась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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