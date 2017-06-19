На АЭС во Франции произошел пожар

На крыше одного из энергоблоков атомной электростанции Бюже, расположенной в 35 километрах от французского города Лион, произошел пожар, передает Lenta.ru. Сообщается, что сам энергоблок с 2015 года находится на ремонте. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало. Энергетики сообщают, что утечки радиации не произошло. О произошедшем доложили в Управление по ядерной безопасности страны.