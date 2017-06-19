В Лондоне эвакуировали мечеть из-за угрозы взрыва

В мечети на востоке Лондона была обнаружена бесхозная сумка, после чего было решено эвакуировать всех посетителей и работников здания, передает Life.ru. На месте работают сотрудники экстренных служб города. Сообщается, что повышенная бдительность правоохранителей может быть связана с ночным терактом в британской столице, когда грузовик влетел в толпу людей у мечети на севере города.
East London Mosque evacuated pic.twitter.com/1vbRCVDIGL— Alastair Sloan (@alastairsloan) 19 июня 2017 г.
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