В Лондоне эвакуировали мечеть из-за угрозы взрыва

В мечети на востоке Лондона была обнаружена бесхозная сумка, после чего было решено эвакуировать всех посетителей и работников здания, передает Life.ru. На месте работают сотрудники экстренных служб города. Сообщается, что повышенная бдительность правоохранителей может быть связана с ночным терактом в британской столице, когда грузовик влетел в толпу людей у мечети на севере города.

East London Mosque evacuated pic.twitter.com/1vbRCVDIGL — Alastair Sloan (@alastairsloan) 19 июня 2017 г.