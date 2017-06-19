На желтой ветке метро произошло задымление

На Калининской линии столичного метро произошло задымление. Пассажиры пожаловались на запах гари на участке от станции "Шоссе Энтузиастов" до "Площади Ильича", передает m24.ru.

По данным пресс-службы подземки, дым в метро затянуло с улицы. На работе станции инцидент не отразился. Поезда по всей Калининской линии следуют в соответствии с графиком.