В Москве скончался известный режиссер

В столице на 73-м году жизни скончался известный советский и российский режиссер документального кино Игорь Григорьев. О причинах его смерти пока не сообщается. Прощание с кинодеятелем пройдет в Москве 20 июня, передает агентство "Москва".

Игорь Григорьев завоевывал награды МКФ в Кортина-д’Ампеццо, Тампере, Неоне, Будапеште, Москве, Риге. Он возглавлял киновидеостудию "Риск", а также работал на кафедре неигрового фильма ВГИКа руководителем мастерской.



