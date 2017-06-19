Известный актер скончался в возрасте 63 лет

В Калифорнии на 64-м году жизни умер актер Стефен Ферст. По словам его сына, причиной смерти стали осложнения от диабета, передает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

"Для него было большой честью сниматься в кино, ему нравилась эта работа", – рассказал Ферст-младший. Дата и место прощания с артистом пока не известны.



Стефена Ферста прославила роль в комедии Джона Лэндиса "Зверинец". Он снялся в лентах "Команда мечты" и сериалах "Секретный агент Макгайвер", "Вавилон-5", "Она написала убийство", "Как в кино", "Клиника". Кроме того, Ферст озвучивал мультсериалы "Мир Бобби", "Тимон и Пумба", "Детеныши джунглей" и мультфильмы "Базз Лайтер из звездной команды: приключения начинаются", "Русалочка-2: возвращение в море".