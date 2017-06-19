Известный боец умер после нокаута

Скончался боец UFC Тим Хаг. Ему было 34 года. Спортсмен получил травму головы во время поединка.

Тим Хаг впал в кому после боя с Адамом Брейдвудом. Во время поединка, который прошел 16 июня, Хаг дважды побывал в нокдауне, прежде чем оказался в нокауте. Спортсмен потерял сознание в раздевалке и был незамедлительно доставлен в больницу, передает "Газета.ru".

У него диагностировали внутричерепное кровотечение. Через два часа после госпитализации врачи сообщили, что 34-летний боец умер.