Известный боец умер после нокаута
Тим Хаг впал в кому после боя с Адамом Брейдвудом. Во время поединка, который прошел 16 июня, Хаг дважды побывал в нокдауне, прежде чем оказался в нокауте. Спортсмен потерял сознание в раздевалке и был незамедлительно доставлен в больницу, передает "Газета.ru".
У него диагностировали внутричерепное кровотечение. Через два часа после госпитализации врачи сообщили, что 34-летний боец умер.
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