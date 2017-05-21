Морской лев утащил ребенка под воду

В Сети появилось видео, снятое с причала Рыбака Стивенстона в канадской провинции Британская Колумбия. В начале ролика ничто не предвещало беды.

Отдыхающие снимали, как морской лев греется под солнечными лучами и плавает рядом с причалом. В какой-то момент животное резко дернулось в сторону маленькой девочки. Та поборола первый испуг и подошла поближе. В этот момент морской лев резко дернулся и утянул ребенка под воду. На помощь тут же бросились взрослые.