Морской лев утащил ребенка под воду
Отдыхающие снимали, как морской лев греется под солнечными лучами и плавает рядом с причалом. В какой-то момент животное резко дернулось в сторону маленькой девочки. Та поборола первый испуг и подошла поближе. В этот момент морской лев резко дернулся и утянул ребенка под воду. На помощь тут же бросились взрослые.
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