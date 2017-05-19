На оранжевой ветке московского метро случился коллапс

Утром 19 мая на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошел сбой. Поезда двигаются с увеличенными интервалами.
В пресс-службе подземки сообщили, что неисправность могла возникнуть в механизме одного из составов на центральном участке линии. Подробности случившегося выясняются.
9:15 Калужско-Рижская л. Были кратковременно увеличены интервалы движения на центр. участке линии из-за подозрения на неисправность поезда— Московское метро (@MetroOperativno) 19 мая 2017 г.
Это сделано из-за последних "церковных законопроектов" в стране
Певица стала носить подозрительно закрытые наряды
Почему Надя Ручка лишила комнаты будущего ребенка
Юная модель пришла в ужас от творчества артистки