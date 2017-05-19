На оранжевой ветке московского метро случился коллапс

Утром 19 мая на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошел сбой. Поезда двигаются с увеличенными интервалами.

В пресс-службе подземки сообщили, что неисправность могла возникнуть в механизме одного из составов на центральном участке линии. Подробности случившегося выясняются.