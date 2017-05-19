Под Москвой случился крупный пожар

В городе Котельники в Подмосковье в ночь на 19 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на складе, сообщили в региональном управлении МЧС.
Общая площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. В тушении были задействованы восемь единиц техники и 28 человек, передает "Газета.ru". Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем, пострадавших нет.
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