Под Москвой случился крупный пожар

В городе Котельники в Подмосковье в ночь на 19 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на складе, сообщили в региональном управлении МЧС.

Общая площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. В тушении были задействованы восемь единиц техники и 28 человек, передает "Газета.ru". Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем, пострадавших нет.