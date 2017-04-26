Тракторист незаконно лечил жителей Узбекистана

Житель Узбекистана Кахрамон Пулатов на протяжении года нелегально работал психологом. К своему бизнесу мужчина привлек и членов семьи.

Кахрамон Пулатов работал трактористом в одном из кишлаков Бухарской области Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету местной Генеральной прокуратуры. По данным следствия, мужчина незаконным путем получил поддельный сертификат члена Всемирной ассоциации психологов, врачей и народной медицины. В документе указано, что он якобы выдан Министерством здравоохранения Казахстана.

После этого в 2016 году житель Узбекистана организовал свой медицинский центр. За время работы он получил около 1,8 миллиарда сумов (~28 миллионов рублей). Как выяснилось, Кахрамон Пулатов также привлек к работе в лечебном учреждении нескольких родственников.

Уголовный суд Бухарской области приговорил тракториста к аресту сроком на восемь лет. Также житель Узбекистана обязан выплатить штраф в размере 150 минимальных зарплат (~340 тысяч рублей). Родственники Кахрамона Пулатова, работавшие в медцентре, также привлечены к уголовной ответственности.

Однажды тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и стал припоминать, что 10 лет назад приехал в эту деревню просто порыбачить... — Иван Сидоров (@ivantamch2) 18 апреля 2017 г.

Напомним, трактористы часто находят нетрадиционные способы обогащения. Например, житель Кишинева при обработке поля нашел мешок с деньгами. Тем не менее он решил не оставлять купюры себе и сообщил о находке в полицию. Стражи порядка отметили, что они не имеют права материально наградить сознательного фермера, поэтому лишь поблагодарили его.