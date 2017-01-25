В Москве уволили трактористов-"лентяев"

Сто дней президента Трампа Исчезновение программы "Давай поженимся!" Россия против Пугачевой Скандал с Марой Багдасарян Дом-2
Общество

Предатель из "Лаборатории Касперского" воровал данные россиян

Появились новые подробности по делу арестованного сотрудника компании
Общество

Тульские студенты провели "Татьяниаду-2017"

Спортивно-развлекательный праздник прошел на территории суворовского училища
партнеры
Среда 25 января
Лента новостей
18:33
Как живут восемь внуков Дональда Трампа
18:30
Нападение боевиков на отель попало на видео
18:19
Беременная москвичка выпала из окна 14-го этажа
17:52
Падение доходов россиян резко ускорилось
17:49
Как живут экс-президенты США
17:42
Болта и Лебедеву лишили олимпийских медалей из-за допинга
17:35
Под Москвой перевернулась маршрутка с пассажирами
16:33
В Москве автомобилистов накажут за заклеенные номера
16:27
Турецкий артист раскрыл тайну рождения певицы Адель
16:13
Куда исчезла программа "Давай поженимся!"
16:06
Путин похвастался корочкой плотника
16:04
В МГУ создали антидопинговую лабораторию
15:57
"Вечная спешка" и тайны Владимира Высоцкого
15:49
Лавров: мастер сделок Трамп не переиграет Путина
15:47
Учителя-гомосексуалисты вынудили семью сбежать из Англии в Россию
15:43
Малахов назвал причину скандального поведения Джигурды
15:37
Два сибиряка заживо сгорели в машине
15:36
Ученые объяснили разницу между "совами" и "жаворонками"
15:33
Известного российского баскетболиста поймали с наркотиками
15:23
Боня проиграла борьбу за сердце любимого мужчины
15:22
Американские богачи готовятся к апокалипсису
15:09
Полицейский из Москвы стал "порнокоролем"
15:06
Кто виновен в смерти дочери диктора в "Алых парусах"
15:06
Самые угоняемые автомобили России
15:05
Путин в Татьянин день похвалил МГУ
14:52
Панайотова осудили за бессовестное фото
14:52
Жириновский возмутился медведями в домах россиян
14:39
Роналду увезли на скорой
14:24
Опровергнута популярная гипотеза зарождения жизни на Земле
14:14
В Татарстане предотвратили теракт на авиазаводе
14:09
Автохам принял скорую за "каких-то быков"
13:58
Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке
13:55
Тарасов начал ремонт в "скандальном" доме
13:54
Глобальные перемены в жизни ведущей "Давай поженимся!"
13:53
"Кибербойца" Порошенко подняли на смех
13:49
Семейная драма актрисы Елены Ксенофонтовой
13:46
Стилист заставил Пугачеву надеть странные носочки
13:43
80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка
13:28
Двухлетнего ребенка забыли в лифте (видео)
13:20
Скандалист из "Дома-2" поносит Бородину и ее мужа с яйцами
13:10
ОСАГО хотят развернуть лицом к автовладельцам
13:06
Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками
13:04
Прокуроры-мажоры из Бутырки возмутили мосвичей
13:02
Звезд "Дома-2" оставили без денег и выгнали с проекта
13:00
Куриц из России спасут от антибиотиков
12:58
Москвичка заказала своей бабушке стриптизера (видео)
12:48
Картину Шишкина хотели продать за 3 килограмма кокаина
12:47
Болезнь подкосила Ивана Охлобыстина
12:44
Во Франции ограбили миллиардера Ротшильда
12:38
Губернатор Алиханов: Меня можно назвать консерватором
12:34
Известная модель "подожгла" свою грудь (фото)
12:31
Шойгу призвал укреплять войска из-за ситуации на Украине
12:26
Жена Прилучного сменила фамилию
12:20
Изнасиловавшим студентку МАДИ смягчили наказание
12:14
Госдума ликвидирует брак в законе о побоях
11:54
Памела Андерсон оденет Меланью Трамп в свою шубу
11:46
В Госдуме сэкономили 800 миллионов за год
11:43
Старушки за 70 стали лучшими любовницами
11:36
На Украине хотят отказаться от "российских" букв
11:34
Дочь Майкла Джексона изнасиловали
11:32
Москву парализовала гололедица
11:26
"Антимайдан" снова вышел с пикетами к офису Навального
11:19
За нападения на врачей готовят суровую кару
11:08
Звезда "Глухаря" впала в депрессию после разрыва с мужем
11:00
Известная топ-модель оказалась гермафродитом
11:00
В России продлен запрет на спиртосодержащую продукцию
10:59
Госдума меняет закон о домашнем насилии
10:52
У Трампа отбирают "ядерный чемоданчик"
10:48
Что случилось с артисткой Касаткиной
10:35
Семья Собчак оставила новорожденного Платона
10:34
Замначальника "Бутырки" заподозрили в убийстве жены и падчерицы
10:19
Эксперт решил судьбу Джоли и Питта
10:08
Россиян предупредили о страшной инфекции в Европе
10:06
В лифте на востоке Москвы сгорел мужчина
10:05
Лев Лещенко встал в позу кошечки
09:44
"Роскосмос" отзывает все двигатели "Протонов"
09:37
В убийстве британского миллионера подозревают украинку
09:35
Бондарчука сняли с другой женщиной
09:28
В США Сбербанк обвинили в рейдерстве
09:14
Кончаловский попал в сердце Пугачевой
09:12
Бондарчук показал в Москве инопланетян
08:57
Волочкова посоветовала зашить рот
08:36
Эрнст отказался от спорта
08:31
США нарушили традиции из-за "аутиста" Трампа
08:30
В "Лаборатории Касперского" нашли предателя России
08:07
Сообщение о похищении ребенка в столице оказалось ложным
08:00
Сгоревшую после ДТП в Москве скорую помощь сняли на видео
21:55
Под Москвой грузовик столкнулся с автобусом
21:51
Во Львове поляки напали на украинцев
21:43
Пугачева в обнимку с Верником на премьере "Притяжения" Бондарчука
21:25
Кончаловский посмеялся над провалом на "Оскаре"
21:06
Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей
21:01
Звезда "Улиц разбитых фонарей" о тайной свадьбе
21:00
Страшные фотографии пожара в ТЦ "Рио"
20:53
Британцев признали политическими ортодоксами
20:19
В Москве горит торговый центр "Рио" (видео)
20:16
В Ленобласти ищут сладкоежку на зарплату 120 тысяч рублей
20:04
Неожиданная версия крушения Ту-154
19:36
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо
19:26
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" повторил судьбу "Титаника" на "Оскаре"
партнеры

Самое читаемое

В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Общество

В Москве уволили трактористов-"лентяев"

Фото: GLOBAL LOOK press\Hristo Rusev
В столице лишились работы трактористы, имитирующие уборку снега. Сотрудники коммунального предприятия работали на машинах без специальных щеток.
прочитано 828 раз

Инцидент произошел в районе Северное Измайлово. В ГБУ "Жилищник" посчитали, что эти сотрудники якобы не хотели работать.

ПО ТЕМЕ

Гаишников заставили чистить дороги

Собянин уволил главу Коптево за любовь к фотошопу

Как Москва готовится к снежному армагеддону

"Мы знаем о произошедшей ситуации. Это были новенькие сотрудники, они не прошли испытательный срок. Люди, которые не хотят выполнять свои обязательства, у нас увольняются", – цитирует представителя коммунального предприятия Life.ru. В "Жилищнике" заверили, что все их уборочные машины обеспечены специальными щетками.

"У нас запрещено выходить на линию с поднятыми щетками, тем более без щеток", – рассказали в гараже предприятия. Кроме того, там отметили, что щетки на тракторах в обычную погоду приходят в негодность через две недели активной уборки. А в период снегопадов их хватает на три дня. Однако дефицита этого оборудования для тракторов сейчас нет, сообщили в "Жилищнике".

Видео, на котором два трактора ездят по двору возле московской многоэтажки, не убирая территорию, снял муниципальный депутат. Один из водителей рассказал, что им просто не выдали щетки, поэтому они ездят, чтобы отчитаться о работе через спутниковую систему. Якобы соответствующее указание дал глава ГБУ "Жилищник".

Напомним, в декабре 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу Коптево за любовь к фотошопу."Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале "Наш город", – написал на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. "Таланты фотографа будет применять в другом месте", – добавил он.

Автор: Людмила Фоканова25 января 2017, 18:29

комментарии

Политика

Как живут экс-президенты США
Путин похвастался корочкой плотника
Госдума ликвидирует брак в законе о побоях
"Кибербойца" Порошенко подняли на смех

Шоу-бизнес

Гордон заступилась за избитую Ксенофонтову
На Любовь Толкалину совершено нападение
Турецкий артист раскрыл тайну рождения певицы Адель
Куда исчезла программа "Давай поженимся!"

Проишествия

Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо
Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков
Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки

Lifestyle

"Вечная спешка" и тайны Владимира Высоцкого
Картину Шишкина хотели продать за 3 килограмма кокаина
Что случилось с артисткой Касаткиной
Бондарчук показал в Москве инопланетян
Шоу-бизнес

Жена Прилучного сменила фамилию

Родители обиделись на Агату Муцениеце

Шоу-бизнес

Звезд "Дома-2" оставили без денег и выгнали с проекта

Участники телестройки остались без средств к существованию
Общество

Управление полковника Захарченко ликвидировали

Ведомство закрыли в рамках проводимой в главке реорганизации
Спорт

Болта и Лебедеву лишили олимпийских медалей из-за допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) применил к спортсменам строгие санкции

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару
Брежнева родит Меладзе сына
Дочь займет место Трампа в президентском кресле

Фоторепортажи

Бондарчука сняли с другой женщиной
Горячие фото русской обладательницы "Порно Оскара"
"Пивная йога" покоряет мир
Андреева удивила неудачной прической и рваными штанами

Спорт

Болта и Лебедеву лишили олимпийских медалей из-за допинга
Роналду увезли на скорой
Исинбаева пристыдила предателей за выдумки о допинге
Хитрый вратарь ударил себя по ноге для затяжки времени (видео)

Регионы

Москвичка заказала своей бабушке стриптизера (видео)
В Ленобласти ищут сладкоежку на зарплату 120 тысяч рублей
Падение "канатоходца" с 30-метровой высоты сняли на видео
В Хабаровске бизнесмен сжег свою семью
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru