В Москве уволили трактористов-"лентяев"

В столице лишились работы трактористы, имитирующие уборку снега. Сотрудники коммунального предприятия работали на машинах без специальных щеток.

Инцидент произошел в районе Северное Измайлово. В ГБУ "Жилищник" посчитали, что эти сотрудники якобы не хотели работать.

"Мы знаем о произошедшей ситуации. Это были новенькие сотрудники, они не прошли испытательный срок. Люди, которые не хотят выполнять свои обязательства, у нас увольняются", – цитирует представителя коммунального предприятия Life.ru. В "Жилищнике" заверили, что все их уборочные машины обеспечены специальными щетками.

"У нас запрещено выходить на линию с поднятыми щетками, тем более без щеток", – рассказали в гараже предприятия. Кроме того, там отметили, что щетки на тракторах в обычную погоду приходят в негодность через две недели активной уборки. А в период снегопадов их хватает на три дня. Однако дефицита этого оборудования для тракторов сейчас нет, сообщили в "Жилищнике".

Видео, на котором два трактора ездят по двору возле московской многоэтажки, не убирая территорию, снял муниципальный депутат. Один из водителей рассказал, что им просто не выдали щетки, поэтому они ездят, чтобы отчитаться о работе через спутниковую систему. Якобы соответствующее указание дал глава ГБУ "Жилищник".

Напомним, в декабре 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу Коптево за любовь к фотошопу."Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале "Наш город", – написал на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. "Таланты фотографа будет применять в другом месте", – добавил он.