Российская гимнастка сорвалась с 10-метровой высоты

Российская гимнастка Мария Сюльгина во время выступления в одном из цирков Минска упала с высоты третьего этажа. Пользователи соцсетей сообщают, что она сорвалась с высоты третьего этажа, то есть девяти-десяти метров.

Гимнастка выступала в паре со своим супругом Евгением Писаревым, передает информагентство "Спутник". У девушки соскользнули руки во время перехвата, в результате чего она упала на сцену. Вскоре на место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

Художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас рассказал, что девушка успела сгруппироваться во время падения, благодаря чему она не получила серьезных травм. "Хочу всех успокоить, артистка упала, у нее легкое сотрясение мозга и сломана одна косточка", – пояснил директор заведения. Он подчеркнул, что жизни артистки ничего не угрожает, и уже "через пару дней" она вновь будет готова к выступлениям.

Однако заведующий отделением сочетанной травмы Больницы медицинской скорой помощи Иван Ладутько рассказал, что в результате инцидента Мария Сюльгина получила травмы средней тяжести. По его словам, у девушки диагностировали множественные ушибы, черепно-мозговую травму и перелом верхней конечности. Он подчеркнул, что через семь-десять дней гимнастку выпишут из больницы и переведут на амбулаторное лечение.

При этом Витаутас Григалюнас отметил, что Мария Сюльгина работает в наиболее опасном цирковом жанре. По его словам, "с воздушными акробатами подобные случаи происходят достаточно часто". "Надо сказать, что цирк – это искусство на грани риска, и, конечно, артисты прекрасно осознают, на что они идут", – заявил худрук.

Также руководитель цирка добавил, что по факту происшествия проводится внешнее и внутреннее расследование, но в сложившейся ситуации "вроде бы никто не виноват". "Все аппараты, все что есть, имеет паспорта и сертификаты, артисты прошли инструктаж по технике безопасности. Это специфический инструктаж, связанный с воздухом", – пояснил он.

Добавим, что номер Марии Сюльгиной и Евгения Писарева был разработан специально для новой программы Белгосцирка. Они исполняют это представление с февраля 2017 года.