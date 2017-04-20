Пассажир упал на рельсы в московском метро

На станции "Бутырская" Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии Московского метрополитена на рельсы упал пассажир, передает Life.ru. От полученных повреждений он скончался на месте. В результате в движении поездов произошел сбой. Движение поездов от "Марьиной рощи" до "Петровско-Разумовской" было временно остановлено. Благодаря слаженной работе служб столичной подземки его удалось оперативно восстановить.
Службы метрополитена сработали слаженно и оперативно в восстановлении движения на северном участке Люблинско-Дмитровской линии.— Московское метро (@MetroOperativno) 20 апреля 2017 г.
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