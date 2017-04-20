Тренер сборной России умер во время чемпионата мира

На 66-м году ушел из жизни старший тренер сборной России по следж-хоккею Сергей Самойлов. Он умер в Южной Корее во время первенства мира по следж-хоккею. Как сообщает пресс-служба Параолимпийского комитета России, полиция проводит расследование обстоятельств смерти тренера.

Сергей Самойлов завоевал серебро на зимних Параолимпийских играх 2014 года и бронзу на чемпионате мира 2013 года. Сборную России возглавил в 2009 году.