Таксист изнасиловал уснувшую москвичку

В столице таксист изнасиловал 34-летнюю пассажирку. По словам пострадавшей, ночью она поймала машину и уснула на заднем сиденье. Водитель отогнал автомобиль на стоянку и, угрожая женщине убийством, изнасиловал ее, передает агентство "Москва".

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний житель Балашихи, имеющий две судимости за грабеж.