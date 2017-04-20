Установлен заказчик теракта в метро Петербурга

Личность заказчика теракта в петербургском метро установлена, сообщил директор ФСБ Александр Бортников, не назвав его имя. Напомним, что взрыв прогремел 3 апреля в тоннеле между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Жертвами теракта стали 15 человек. Бомбу привел в действие 22-летний смертник Акбаржон Джалилов, передает РИА Новости.