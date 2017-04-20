Драка супругов сорвала вылет лайнера (видео)
Словесная перепалка между супругами, которые находятся в процессе развода, началась еще в очереди на посадку. Постепенно ссора переросла в драку. Мужчина повалил жену и начал махать кулаками над ее лицом, передает URA.RU.
Очевидцы сняли инцидент на видео. Участники конфликта были задержаны, самолет отправился по маршруту без них.
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