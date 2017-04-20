На юге Москвы у офиса расстреляли бизнесмена

На юге столицы совершено покушение на генерального директора компании по производству смазочных материалов и подшипников. Неизвестный открыл огонь по бизнесмену возле его офиса, передает Life.

Предприниматель получил несколько ранений и был доставлен в реанимационное отделение одной из московских больниц. Несмотря на усилия врачей, он скончался.