На юге Москвы у офиса расстреляли бизнесмена

На юге столицы совершено покушение на генерального директора компании по производству смазочных материалов и подшипников. Неизвестный открыл огонь по бизнесмену возле его офиса, передает Life.
Предприниматель получил несколько ранений и был доставлен в реанимационное отделение одной из московских больниц. Несмотря на усилия врачей, он скончался.
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