Эффектная блондинка украла миллиард у российских артистов
В следственных органах уточнили, что красивая молодая блондинка выводила средства со счетов клиентов небольшими суммами на протяжении года. В результате преступной деятельности Анны свои деньги потеряли более 40 человек, среди них – бизнесмены, музыканты, а также актеры театра имени Пушкина и МХАТа, передает Life.ru.
Стражи порядка задержали управляющую отделением банка дома, где она проживала вместе с семьей. Начальник Управления информации и общественных связей столичного управления МВД Александр Князев заявил, что Анну, а также еще одну сотрудницу "Ланта-банка", задержали по подозрению в хищении денежных средств со счетов вкладчиков.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Следователи предполагают, что Анна "вместе с подельниками изготавливала подложные документы, а именно расходно-кассовые ордера и доверенности" и "проводила операции по переводу денег со счетов клиентов".
В качестве меры пресечения суд назначил Анне домашний арест на срок от двух месяцев по месту регистрации. Отметим, что мошенница живет в Текстильщиках в двухкомнатной квартире на четвертом этаже старой кирпичной хрущевки. Добавим, что представитель следствия настаивал на более строгом приговоре.
Миллиард рублей украла у клиентов босс офиса банка в Москве#лантабанк #проспектмира #миллиардрублей #мошенничествоhttps://t.co/F1JE2yCigE pic.twitter.com/HaYo0czSSB— Марат (@Marlon77775) 18 апреля 2017 г.
Напомним, впервые о пропаже средств со счетов деятелей культуры стало известно в феврале 2017 года. По факту хищения денег в правоохранительных органы обратились более 20 пострадавших. Клавишник группы "Несчастный случай" Сергей Чекрыжов, также потерявший свои средства в "Ланта-банке", рассказал, что в финансовом учреждении уже выплатили компенсации потерпевшим клиентам.
Влюбленные рассказали о работе и личной жизни
Откровенное фото экстравагантной актрисы ошеломило фанатов
Певец снял возлюбленную в новом клипе
Легендарный артист подвел итоги прямо на сцене