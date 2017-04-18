Эффектная блондинка украла миллиард у российских артистов

Заведующая отделением "Ланта-банка" Анна вывела со счетов клиентов финансового учреждения более одного миллиарда рублей. По данным следствия, от действий преступницы в основном пострадали деятели культуры.

В следственных органах уточнили, что красивая молодая блондинка выводила средства со счетов клиентов небольшими суммами на протяжении года. В результате преступной деятельности Анны свои деньги потеряли более 40 человек, среди них – бизнесмены, музыканты, а также актеры театра имени Пушкина и МХАТа, передает Life.ru.

Стражи порядка задержали управляющую отделением банка дома, где она проживала вместе с семьей. Начальник Управления информации и общественных связей столичного управления МВД Александр Князев заявил, что Анну, а также еще одну сотрудницу "Ланта-банка", задержали по подозрению в хищении денежных средств со счетов вкладчиков.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Следователи предполагают, что Анна "вместе с подельниками изготавливала подложные документы, а именно расходно-кассовые ордера и доверенности" и "проводила операции по переводу денег со счетов клиентов".

В качестве меры пресечения суд назначил Анне домашний арест на срок от двух месяцев по месту регистрации. Отметим, что мошенница живет в Текстильщиках в двухкомнатной квартире на четвертом этаже старой кирпичной хрущевки. Добавим, что представитель следствия настаивал на более строгом приговоре.

Напомним, впервые о пропаже средств со счетов деятелей культуры стало известно в феврале 2017 года. По факту хищения денег в правоохранительных органы обратились более 20 пострадавших. Клавишник группы "Несчастный случай" Сергей Чекрыжов, также потерявший свои средства в "Ланта-банке", рассказал, что в финансовом учреждении уже выплатили компенсации потерпевшим клиентам.