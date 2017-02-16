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Экономика

У известных артистов похитили миллионы из московского банка

Фото: Dni.Ru
Персонал столичных банков продолжает похищать деньги клиентов. Теперь под уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере попали сотрудники "Ланта-банка".
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Дело возбуждено в отношении пока неустановленных сотрудников и руководства офиса "Ланта-банка" на проспекте Мира. Это произошло после того, как у двух десятков российских актеров, музыкантов и композиторов пропали деньги из этого финансового учреждения.

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Теперь персонал "Ланта-банка"  подозревают в том, что они с помощью поддельных документов вывели со счетов почти двух десятков клиентов около полумиллиарда рублей. По информации правоохранительных органов, в настоящее выявлены далеко не все потерпевшие, поэтому в ходе следствия может выясниться, что на самом деле сумма похищенных денежных средств намного больше. Стражи порядка полагают, что она может составить около одного миллиарда рублей.

Сообщалось, что около двух недель назад некоторые клиенты банка обнаружили, что их счета опустели. При этом сами они деньги не забирали и поручений переводить их никому не давали.

После того, как следователи восстановили картину произошедшего, выяснилось, что сотрудники банка изготовили от имени потерпевших подложные документы – расходные кассовые ордера и платежки. По этим документам и были похищено около 500 миллионов рублей.  

В "Ланта-банке" подтвердили, что со счетов вкладчиков пропали деньги. В финансовом учреждении отметили, что сами инициировали уголовное разбирательство. Примечательно, что "Ланта-банк" оценивает ущерб в более скромную сумму, чем полиция. "Общий размер ущерба не превышает нескольких миллионов рублей", – заявил представитель кредитной организации.

Между тем банк уже начал выплачивать компенсации пострадавшим. В списке потерпевших – известные композиторы и музыканты, артисты из МХАТа и Театра им. Пушкина – в частности, известный актер театра и кино Борис Дьяченко. Он подтвердил журналистам, что его сбережения в "Ланта-банке" похитили, но никаких подробностей не сообщил.

Между тем другой потерпевший, композитор и музыкант группы "Несчастный случай" Сергей Чекрыжов, подтвердил, что кредитная организация уже приступила  к выплате компенсаций своим клиентам. "Ланта-банк" пошел навстречу, и многим уже вернули деньги. Мне, в частности, вернули", – приводит слова музыканта Life.ru. 

Музыкант также объяснил, почему столько людей из сферы искусства разом оказались клиентами одного банка и потеряли там свои накопления. По его мнению, причина в том, что все эти хорошо знакомые друг с другом "творческие натуры" ранее работали в одной кинокомпании и обслуживались у одного бухгалтера. Впоследствии все они решили открыть счета в "Ланта-банке", который предложил им выгодные условия на правах VIP-клиентов, добавил Чекрыжов.

Это уже не первый случай, когда люди из сферы искусства становятся жертвами финансовых махинаций. Ранее известная теле– и радиоведущая, автор популярного фуд-блога Елена Усанова и ее муж Валерий Еременко обратились с письменной претензией к председателю правления Русского международного банка Буладу Субанову. Как писали Dni.Ru, в заявлении супружеская пара потребовала вернуть пропавшие с их счета 50 миллионов рублей.


16 февраля 2017, 11:46

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