В Москве дворник бросил химикаты в лицо 10-летнему ребенку

На северо-западе столицы дворник опрокинул порошок для чистки труб на десятилетнего мальчика. Ребенок получил химический ожог лица первой степени, передает Life.ru.

О случившемся рассказал сам пострадавший, когда обратился за медицинской помощью. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.