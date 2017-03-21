В Москве дворник бросил химикаты в лицо 10-летнему ребенку

На северо-западе столицы дворник опрокинул порошок для чистки труб на десятилетнего мальчика. Ребенок получил химический ожог лица первой степени, передает Life.ru.
О случившемся рассказал сам пострадавший, когда обратился за медицинской помощью. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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