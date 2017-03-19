В Дагестане введен режим КТО

В Хасавюрте и близлежащем районе, Ленинауле, Калининауле, Гостале, Дылыме, Миатли, Бавтугае и в Инчха Казбековского района и в Кизилюртовском районе был введен режим контртеррористической операции, передает РИА Новости. Представитель оперативного штаба по республике сообщил, что ведется поиск боевиков и их пособников.

