В Дагестане введен режим КТО

В Хасавюрте и близлежащем районе, Ленинауле, Калининауле, Гостале, Дылыме, Миатли, Бавтугае и в Инчха Казбековского района и в Кизилюртовском районе был введен режим контртеррористической операции, передает РИА Новости. Представитель оперативного штаба по республике сообщил, что ведется поиск боевиков и их пособников.
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