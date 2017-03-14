В Варшаве у здания МИД прогремел взрыв

В Варшаве у въезда в подземную парковку неподалеку от здания министерства иностранных дел Польши взорвался автомобиль. По предварительным данным, машина перевозила газовые баллоны, сообщает Gazeta Wyborcza.
В результате инцидента два человека получили травмы. Оба пострадавших находились в взорвавшемся автомобиле. Из-за ЧП правоохранители эвакуировали из близлежащих зданий не менее 300 человек.
Суд поставил точку в громком деле актрисы из сериала "Кухня"
Услышав слова бывшего мужа, телеведущая не смогла сдержать эмоций
Люди в ужасе от выходки звезды амурного шоу
Президент назвал этот вопрос тонким и чувствительным