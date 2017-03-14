Налетчики в масках ограбили ювелирный на востоке Москвы

На востоке столицы двое неизвестных в масках ограбили на ювелирный магазин. Инцидент произошел на Щелковском шоссе, передает агентство "Москва".
Преступники, угрожая пистолетом, похитили ювелирные украшения, после чего скрылись на темной иномарке. В настоящее время ведутся поиски подозреваемых в совершении ограбления.
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