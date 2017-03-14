На юго-востоке Москвы загорелась семиэтажка

В столице в семиэтажном жилом доме произошел пожар. Огонь охватил чердачное помещение, площадью 30 квадратных метров, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на улице Шарикоподшипниковская. Из здания эвакуированы 28 человек, в том числе четверо детей.

По данным спасателей, загорелась деревянная обрешетка чердачного помещения. Все обстоятельства пожара выясняются.