На юго-востоке Москвы загорелась семиэтажка

В столице в семиэтажном жилом доме произошел пожар. Огонь охватил чердачное помещение, площадью 30 квадратных метров, передает РИА Новости.
Инцидент произошел на улице Шарикоподшипниковская. Из здания эвакуированы 28 человек, в том числе четверо детей.
По данным спасателей, загорелась деревянная обрешетка чердачного помещения. Все обстоятельства пожара выясняются.
Суд поставил точку в громком деле актрисы из сериала "Кухня"
Услышав слова бывшего мужа, телеведущая не смогла сдержать эмоций
Молодая мать осталась с ребенком на руках и без денег
Новость о разрыве красивой пары стала шоком для поклонников