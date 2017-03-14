На востоке Москвы водитель иномарки сбил школьника и скрылся

В столице иномарка сбила 12-летнего ребенка. ДТП произошло возле дома 62 на Измайловском бульваре, передает ТАСС.

Водитель с места аварии скрылся. Школьник получил травмы и был госпитализирован. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, правоохранители ведут поиски нарушителя.