Под лед Москвы-реки провалились четверо мужчин

На северо-западе столицы, в районе станции метро "Мякинино", четверо мужчин провалились под лед. Это случилось, когда они шли по замерзшей Москве-реке, решив сократить путь от подземки, передает "Газета.ru".
Пострадавших вытащили из ледяной воды сотрудники поисково-спасательной станции, прибывшие к месту ЧП на катере на воздушной подушке. Потерпевшим понадобилась помощь медиков.
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