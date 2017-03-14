Под лед Москвы-реки провалились четверо мужчин

На северо-западе столицы, в районе станции метро "Мякинино", четверо мужчин провалились под лед. Это случилось, когда они шли по замерзшей Москве-реке, решив сократить путь от подземки, передает "Газета.ru".

Пострадавших вытащили из ледяной воды сотрудники поисково-спасательной станции, прибывшие к месту ЧП на катере на воздушной подушке. Потерпевшим понадобилась помощь медиков.