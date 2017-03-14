Девочка упала с карниза 8-го этажа в Москве

В Москве, в районе Северное Чертаново, девочка упала после прогулки по карнизу на восьмом этаже жилого дома, передает РЕН ТВ. О состоянии пострадавшей ничего неизвестно.
Очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы города. На место происшествия выехали правоохранители и сотрудники скорой помощи.
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