Девочка упала с карниза 8-го этажа в Москве

В Москве, в районе Северное Чертаново, девочка упала после прогулки по карнизу на восьмом этаже жилого дома, передает РЕН ТВ. О состоянии пострадавшей ничего неизвестно.

Очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы города. На место происшествия выехали правоохранители и сотрудники скорой помощи.