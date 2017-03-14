Белоголовый орлан украл кошку

В социальных сетях обсуждают видеоролик, главным героем которого стал орел. Огромная птица украла кошку.

Инцидент произошел в штате Миннесота, США. На опубликованных кадрах видно, как орлан внезапно взмывает ввысь, унося в когтях представителя семейства кошачьих.

Видео, опубликованное на YouTube, посмотрели десятки тысяч раз. "Иногда охотник становится жертвой. Бедная кошечка", – пишет один из комментаторов.