Белоголовый орлан украл кошку
Инцидент произошел в штате Миннесота, США. На опубликованных кадрах видно, как орлан внезапно взмывает ввысь, унося в когтях представителя семейства кошачьих.
Видео, опубликованное на YouTube, посмотрели десятки тысяч раз. "Иногда охотник становится жертвой. Бедная кошечка", – пишет один из комментаторов.
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