В Москве женщина выбросила чужую кошку из окна 12-го этажа

На северо-западе Москвы женщина выбросила кошку по кличке Лиза из окна квартиры на 12-м этаже. Злоумышленница поссорилась с хозяйкой животного, к которой пришла в гости.
От полученных травм кошка скончалась на месте. По факту происшествия проводится проверка. Видео с места трагедии публикует Life.ru.
На юбилей он мечтает получить самолет и услышать живьем группу ABBA
В Сети активно обсуждают новое появление в свете наследников актрисы
Хулигану не понравилось, как артисты ответили на его вопрос
Фотография, сделанная незадолго до гибели, появилась в Сети