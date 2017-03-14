В Москве женщина выбросила чужую кошку из окна 12-го этажа

На северо-западе Москвы женщина выбросила кошку по кличке Лиза из окна квартиры на 12-м этаже. Злоумышленница поссорилась с хозяйкой животного, к которой пришла в гости.

От полученных травм кошка скончалась на месте. По факту происшествия проводится проверка. Видео с места трагедии публикует Life.ru.